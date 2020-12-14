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С начала 2020 года тагильчане получили более 8,6 тысячи штрафов за нарушение ПДД

14 декабря 2020, 16:50
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
С начала 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сотрудники ГИБДД составили 8645 административных протоколов по статье 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения), сообщает отдел пропаганды ведомства.

Одними из основных причин ДТП с участием пешеходов становится переход дороги на сигнал светофора, запрещающего движение, и пересечение проезжей части вне установленном месте. За нарушение правил дорожного движения пешеходу грозит административный штраф в размере 500 рублей.

Также с начала текущего года на дорогах города было зарегистрировано 70 наездов на пешеходов. В результате, 61 гражданин получили травмы, а еще 11 погибли.

Накануне, за два дня выходных, с целью профилактики ДТП сотрудники ГИБДД выявили 87 нарушений со стороны пешеходов.

Напомним, 12 декабря стало известно, что в Нижнем Тагиле в ходе рейда «Стоп-контроль» сотрудники ГИБДД выявили семь грубых нарушений правил дорожного движения.

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