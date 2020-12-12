В Нижнем Тагиле за один вечер инспекторы ГИБДД выявили семь грубых нарушений ПДД

ГИБДД информирует, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а для водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не впервые, предусмотрена и уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.