В Нижнем Тагиле за один вечер инспекторы ГИБДД выявили семь грубых нарушений ПДД

В Нижнем Тагиле за один вечер инспекторы ГИБДД выявили семь грубых нарушений ПДД

Сегодня, 16:55ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле в ходе рейда «Стоп-контроль» сотрудники ГИБДД выявили семь грубых нарушений правил дорожного движения, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Вечером 11 декабря выполнялась сплошная остановка транспортных средств. Сотрудниками были выявлены пять водителей, не имеющих права управления транспортным средством, один - в состоянии алкогольного опьянение и еще один отказался от прохождения медосвидетельствования.

ГИБДД информирует, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а для водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не впервые, предусмотрена и уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Напомним, профилактические мероприятия в Нижнем Тагиле проводятся сотрудниками ГИБДД с 11 по 14 декабря.

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