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Тагильская мэрия определила подрядчика на второй этап реконструкции набережной пруда

14 декабря 2020, 16:23
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле завершилась процедура определения подрядчика, который должен будет заняться инженерными работами по берегоукреплению набережной Тагильского пруда, сообщает пресс-служба администрации города.

Заключение контракта с единственным участником МУП «Тагилдорстрой» запланировано на конец декабря текущего года. Стоимость контракта составляет почти 511,2 миллиона рублей.

Строительные работы, по словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, начнутся в январе. Для первого этапа требуется расчистить территорию, после чего будет организована вертикальная планировка и обустройство насыпи для бурения свай для террасы.

В течение года нам предстоит выполнить серьезный объем работ. План-график разработан и представлен главе города,подчеркнул Васильев.

Напомним, новый объект появится к 300-летию города в рамках финансирования по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» и благодаря поддержке областного правительства. 373 миллиона выделится из федеральной казны, а остальные средства будут предоставлены из местного бюджета.

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на второй этап реконструкции набережной пруда
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