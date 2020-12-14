Тагильская мэрия определила подрядчика на второй этап реконструкции набережной пруда

Заключение контракта с единственным участником МУП «Тагилдорстрой» запланировано на конец декабря текущего года. Стоимость контракта составляет почти 511,2 миллиона рублей.
Строительные работы, по словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, начнутся в январе. Для первого этапа требуется расчистить территорию, после чего будет организована вертикальная планировка и обустройство насыпи для бурения свай для террасы.
В течение года нам предстоит выполнить серьезный объем работ. План-график разработан и представлен главе города,подчеркнул Васильев.
Напомним, новый объект появится к 300-летию города в рамках финансирования по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» и благодаря поддержке областного правительства. 373 миллиона выделится из федеральной казны, а остальные средства будут предоставлены из местного бюджета.