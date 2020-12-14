В Нижнем Тагиле за два дня сгорели дом, баня и сарай

13 декабря около 23.15 поступило сообщение о пожаре в поселке Черноисточинск на улице Красных Партизан.
На площади 80 квадратных метров сгорели частный жилой дом, а также надворные постройки. Во время возгорания, хозяева находились дома. Супружеская пара увидела, как в ванной начала искрить электропроводка. Они покинули помещение и вызвали пожарных.
Ранее в этот же день в 13.46 поступило сообщение о пожаре на улице Павлика Морозова. Там горели сарай и стена бани. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
В субботу, 12 декабря в 16.30 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в селе Большая Лая на улице Тагильская. На площади 12 квадратных метров горела баня.
Владелец затопил печь в помещении, оставил включенным свет и ушел в дом. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.
Напомним, 10 декабря из-за неправильного устройства печи в селе Петрокаменском сгорели баня и надворные постройки.