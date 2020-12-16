Жительница Нижнего Тагила стала шестимиллионным пассажиром «Ласточки»

Тагильчанка Татьяна Лукьяненко приобрела счастливый билет Екатеринбург — Нижний Тагил в мобильном приложении «Пригород». Женщину поздравили руководители СВЖД и вручили ей сувениры с символикой электропоезда, а также небольшие подарки.
Юбилейного пассажира определили с помощью автоматизированной системы управления, она позволяет фиксировать каждый билет.
Напомним, с 13 декабря в Свердловской области изменился график курсирования ряда электричек между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, теперь на них можно будет доехать до центра столицы Урала и других районов города.