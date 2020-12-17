В Нижнем Тагиле будет разработан проект капитального ремонта школы № 32

Такое расширение — это, соответственно, реконструкция всего здания. Суд нам предоставлял отсрочку дважды — в 2016 и в 2018 годах, в 2020 году нам не дали отсрочки, поэтому сейчас необходимо принимать какие-то решения. Было решено провести капитальный ремонт школы,рассказала Галина Масликова.