Формовщица из Нижнего Тагила приняла участие в проекте на ТНТ

В Нижнем Тагиле местная жительница Любовь Подмазова стала участницей проекта «Перезагрузка» на телеканале ТНТ.

Съемки состоялись полтора месяца назад, а накануне в эфир вышел полный выпуск с Любовью, которая работает формовщицей в литейном цехе на «Уралвагонзаводе». Мне позвонили продюсеры программы и пригласили на кастинг. А через пару дней перезвонили и пригласили на съемки. Так я 31 октября уже была в Москве,поделилась с ИА «Все новости» девушка. В общей сложности, съемки проходили в течение месяца. Все это время тагильчанка проживала в съемной квартире, расположенной в центре Москвы. По ее словам, проект самостоятельно покрывал все расходы. Напомним, 8 ноября жительница Нижнего Тагила, принявшая участие в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, рассказала о своих впечатлениях редакции TagilCity.ru. «Навсегда запомню»: Тагильчанка рассказала об участии в шоу «Битва экстрасенсов»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter