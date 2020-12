Свердловские власти не планируют исключать Нижний Тагил из проекта «Чистый воздух»

Власти Свердловской области не планируют исключать Нижний Тагил из федерального проекта «Чистый воздух», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

Во исполнение указа президента РФ Владимира Путина на территории Нижнего Тагила реализуется проект «Чистый воздух». Согласно ему, в городе проводится эксперимент по квотированию выбросов в целях обеспечения снижения уровня загрязнения воздуха, сообщили TagilCity.ru в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Там отметили, что информация об исключении Нижнего Тагила из проекта отсутствует. Правительство Свердловской области не инициировало и не планирует исключение города Нижний Тагил из проекта «Чистый воздух», сообщила и.о. министра природы Вероника Русинова. Напомним, 29 ноября представитель вице-премьера Виктория Абрамченко, которая занимается курированием вопросов экологии в правительстве РФ предложила исключить из программы «Чистый воздух» шесть городов, среди которых был и Нижний Тагил. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал ситуацию, заявив, что в Нижнем Тагиле воздух стал чище. В рамках проекта есть утвержденные мероприятия, касающиеся предприятий НТМК, УВЗ и ВГОК. Полагаю правительство РФ основывается на данных реальных замеров. Значит, все, что мы делаем, делаем правильно,рассказал Пинаев URA.RU. Министерство природы заявило, что качество воздуха в городе улучшилось. Так, в 2019 году уровень загрязнения снизился с высокого до повышенного. Исключение Тагила и других городов эксперты считают возможным только после достижения плановых показателей по улучшению качества воздуха. 1 декабря Зампред общественно-делового совета нацпроекта «Экология», председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов заявил, что Нижний Тагил не будет исключен из федерального проекта «Чистый воздух», так как целевой показатель, предполагающий снижение выбросов на 20% к 2024 году — не выполнен. Об исключении Омска, Тагила и других городов из федпроекта речи не идёт. Работа, напомню, продолжается в формате эксперимента. Все что запланировано, будет отработано, а затем будем смотреть эффекты, результаты и принимать все дополнительные решения,сказал Рашид Исмаилов. Превышение ПДК загрязнений до 95 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 14 декабря Редакция TagilCity.ru проводит ежедневные замеры вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Регулярно выявляются превышения показателей. Так, сегодняшние замеры, проведенные на железнодорожном вокзале, показали рекордное превышение. Показатель сероводорода при разовой его ПДК 0,008 мг/м3 составил 0,76 мг/м3, что в 95 раз выше нормы.

