Рашид Исмаилов: «Речи об исключении Тагила из проекта „Чистый воздух“ не идет»

Нижний Тагил не планируется исключать из национального проекта «Чистый воздух», так как в городе еще не выполнен целевой показатель на снижение совокупных выбросов на 20% к 2024 году.

Зампред Общественно-делового совета нацпроекта «Экология», председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что на данный момент менять участников нецелесообразно. Эксперт уверен, что сейчас эксперимент находится в самом разгаре. Кроме того, эффект от реализации не совсем понятен, потому что только сейчас формируются нормативные документы для его оценки, пишет «Город55». Исмаилов рассказал, что основной задачей проекта является повышение качества воздуха в 12 городах России до 2024 года. Проводимые дискуссии, по словам эксперта, касаются следующего этапа, который продлится до 2030 года. Соответственно, целевые показатели — снижение совокупных выбросов на 20% к 2024 году для Омска никто не отменял, об исключении Омска, Тагила и других городов из федпроекта речи не идёт. Работа, напомню, продолжается в формате эксперимента. Все что запланировано, будет отработано, а затем будем смотреть эффекты, результаты и принимать все дополнительные решения,сказал Рашид Исмаилов. Нижний Тагил, Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Омск, Новокузнецк, Норильск, Челябинск, Череповец и Чита включены в проект «Чистый воздух». В них к 2024 году должно сократиться количество совокупных выбросов минимум на 20%. Напомним, ранее TagilCity.ru проанализировало, какое количество выбросов и от каких предприятий поступает в воздух Нижнего Тагила и составило рейтинг по объему загрязнений. На первом месте находится ЕВРАЗ НТМК. За 2019 год он выбросил в городской воздух 61 тысячу тонн вредных веществ. На втором месте — ВГОК. За год от комбинатом было выброшено 36,4 тысячи вредных веществ. Третье место занял УВЗ. В 2017 году от него в городской воздух поступило 4,8 тысячи тонн. Четвертым по объемам стал ХЗ «Планта». По данным на декабрь 2016 года, он выбросил 272,8 тонны за год. Пятерку лидеров по загрязнению замыкает «Уралхимпласт». За 2019 год предприятие выбросило 50,7 тонны вредных веществ. Превышение ПДК и исключение из нацпроекта: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

