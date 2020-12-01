Рашид Исмаилов: «Речи об исключении Тагила из проекта „Чистый воздух“ не идет»

Напомним, ранее TagilCity.ru проанализировало, какое количество выбросов и от каких предприятий поступает в воздух Нижнего Тагила и составило рейтинг по объему загрязнений. На первом месте находится ЕВРАЗ НТМК. За 2019 год он выбросил в городской воздух 61 тысячу тонн вредных веществ. На втором месте — ВГОК. За год от комбинатом было выброшено 36,4 тысячи вредных веществ. Третье место занял УВЗ. В 2017 году от него в городской воздух поступило 4,8 тысячи тонн. Четвертым по объемам стал ХЗ «Планта». По данным на декабрь 2016 года, он выбросил 272,8 тонны за год. Пятерку лидеров по загрязнению замыкает «Уралхимпласт». За 2019 год предприятие выбросило 50,7 тонны вредных веществ.