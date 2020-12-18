В Нижнем Тагиле УГМС уже неделю не фиксирует превышений ПДК. А мы снова фиксируем

Также превышение наблюдалось 11 декабря. Замеры также проводились у железнодорожного вокзала. Температура воздуха составляла -8 градусов, ветер юго-западный со скоростью три метра в секунду. Газоанализатор зафиксировал превышение содержания диоксида азота в 86,5 раза. Его концентрация составила 15,3 мг/м3 при разовой допустимой в 0,2 мг/м3. Второе вещество — диоксид серы. Его содержание превышено в 11,8 раза. Таким образом, концентрация составила 5,9 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3. Также в 45 раз было превышено содержание сероводорода. При его разовой ПДК в 0,008 мг/м3, показатель составил 0,36 мг/м3. Кроме того, содержание формальдегида на момент проведения замеров превысило диапазон измерений. Прибор выдал предупреждение, а вместо показателя стоял прочерк.