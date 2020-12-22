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В Нижнем Тагиле вымогателю с мачете грозит до семи лет тюрьмы

22 декабря 2020, 14:34
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 32-летний местный житель предстанет перед судом за вымогательство.

Инцидент произошел в апреле этого года. За то, что другой мужчина «оболгал» его друзей, тагильчанин потребовал у него пять тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района. В мае 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напомним знакомому о долге, но тот сказал, что не намерен отдавать деньги. В результате тагильчанин, угрожая, что применит физическое насилие, заставил потерпевшего сесть в машину.

Когда мужчины доехали до кладбища, расположенного в районе Рудника, тагильчанин продолжил настаивать на том, что должен получить деньги. Услышав отказ, он несколько раз ударил знакомого по лицу и, достав из багажника мачете, угрожал применить оружие. После потерпевший воспользовался смятением тагильчанина и сбежал.

Ему удалось оторваться от преследователя. Мужчина добежал до дома и заявил в полицию, сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что обвиняемый ранее имел три судимости. Теперь ему грозит до семи лет колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит районный суд.

Напомним, жителя Екатеринбурга приговорили к десяти годам тюрьмы за вымогательство семи миллионов рублей.

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#Суд#Вымогательство#Нижний Тагил#Происшествия
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