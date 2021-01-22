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В Екатеринбурге заверишлся сбор заявок на должность главы города

22 января 2021, 13:55
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге закончился прием заявок на конкурс по выбору мэр города, сообщает пресс-служба администрации.

В общей сложности на пост претендуют 44 человека.

В последний день прием заявок, 22 января, было подано наибольшее число заявок на участие. Зарегистрировано 22 новых кандидата.

Первое заседание по отбору претендентов состоится 26 января. В этот день станет известен окончательный вариант списка кандидатов.

Конкурсный отбор пройдет 1 февраля 2021 года.

Напомним, 22 января о своем выдвижении на пост главы Екатеринбурга сообщил руководитель администрации Ленинского района столицы Урала Дмитрий Ноженко. Он отметил, что для него это является способом подвести итоги своей работы и показать важную роль руководителей районов в управлении городом.

В Екатеринбурге глава Ленинского района выдвинулся на пост главы города
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