Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов подал заявку на участие в конкурсе на должность мэра, сообщает пресс-служба администрации города.

По его словам, у него было мало времени, чтобы оформить анкету и собрать документы. Поэтому заявку он подал за один день до завершения приема. Напомним, в конце декабря мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покинул свой пост. На его место временно был назначен Алексей Орлов. На данный момент проводится прием заявок на конкурс на должность мэра. Он пройдет 1 февраля.

