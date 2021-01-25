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Счастье дешевеет: екатеринбуржцу для комфортной жизни нужно 170 тысяч рублей в месяц

25 января 2021, 18:34
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в 2021 году среднестатистическому россиянину для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно 170 тысяч рублей в месяц. Это меньше, чем двумя годами ранее. Об этом свидетельствует исследование портала SuperJob.

В 2018 году екатеринбуржцу требовалось получать 173 тысячи рублей ежемесячно, когда в 2020 и в 2021 годах этот показатель опустился на три тысячи.

По данным исследования, мужчинам в России необходимо на 30% больше денег, чем женщинам: 187 и 146 тысяч рублей соответственно.

Наиболее высокие денежные запросы имеют жители Москвы: 220 тысяч рублей в месяц, после — жители Владивостока, которым необходимо 200 тысяч рублей, и на третьем месте — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей). Общий рейтинг замыкают жители Оренбурга: там для того, чтобы быть счастливым, необходимо иметь 124 тысячи рублей.

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