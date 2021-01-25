TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Соседи из уральской деревни пожаловались на постоянно пьющую многодетную мать

25 января 2021, 04:13
Фото: 1mediainvest.ru
В свердловской деревне Кекур Ирбитского района соседи пожаловались на мать четверых детей. По их словам, она постоянно выпивает и не ухаживает за детьми.

Подписчики группы «Инцидент Ирбит ЧП» во «ВКонтакте» пишут в комментариях, что пьянки в доме постоянно, а дети живут голодные в холоде. По их словам, они обращались в ПДН и соцзащиту. Один раз у матери детей забирали, но затем возвратили, так женщина устроилась на работу в магазин.

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что в доме беспорядок и грязь. Сама многодетная мать говорит, что у них все сломано, в том числе и стиральная машина. При этом рядом с ней сидит мужчина, и они оба выпивают.

После публикации прокуратура начала проверку, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову. Во время надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдения прав детей, а также охране их жизни и здоровья.

Напомним, в конце декабря в Нижнем Тагиле пьяная мать не уследила за пятилетней девочкой, и она выпала из окна.

Мать была пьяная: в Нижнем Тагиле пятилетняя девочка выпала из окна
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Пнула в живот»: в Нижнем Тагиле в пиццерии женщины устроили разборки из-за детейПьяный екатеринбуржец закрылся в квартире, угрожал самоубийством и устроил пожар
#Многодетная мать#Прокуратура#Пьяная#Свердловская область#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14