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На Урале из-за пандемии COVID-19 поток мигрантов сократился почти в четыре раза

27 января 2021, 15:53
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области закрытые из-за пандемии COVID-19 границы России сократили поток мигрантов в 3,8 раза.

42,5 тысячи иностранцев прибыли в регион за 2020 год, когда в 2019 году это число достигало 163,3 тысячи мигрантов, сообщает Znak со ссылкой на начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольгу Петрову.

Отмечается, что 88,5% иностранных граждан — жители стран СНГ. Им не нужно получать визу, чтобы попасть на территорию страны, однако 4,8 тысячи мигрантов въехали в Свердловскую область по визовому режиму. Таким образом, регион занял шестое место среди всех российских субъектов по количеству въехавших иностранцев. 58,7% прибыли в область с целью начать зарабатывать.

Также Ольга Петрова подчеркнула, что за минувший год на 35% снизилось число выданных гражданств РФ.

Напомним, 18 января стало известно, что в Свердловской области вырос уровень преступности среди мигрантов. За первые два квартала 2020 года на Среднем Урале было совершено 384 тяжких и особо тяжких правонарушений со стороны иностранцев. Этот показатель на 1,6% превышает данные 2019 года.

В Свердловской области вырос уровень преступности в миграционной среде
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#Мигранты#Свердловская область#Пандемия#Коронавирус#Общество
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