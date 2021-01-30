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В Нижнем Тагила на Вагонке загорелась баня

30 января 2021, 14:17
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на улице Челябинская загорелась баня во дворе частного жилого дома.

30 января загорелась баня на улице Челябинская. О происшествии рассказал очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил». На фото видно, как горит здание на участке жилого дома. Огонь виден сквозь все просветы здания в стенах и крыше.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

На месте происшествия находятся сотрудники пожарной бригады.

Напомним, 29 января в Нижнем Тагиле сотни человек были эвакуированы из здания больницы на Липовом тракте. Пожарные вывели 530 человек, из них 300 пациентов. Пострадавших нет. Как выяснилось, произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитке.

В Нижнем Тагиле более 500 человек были эвакуированы из поликлиники на Липовом тракте
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#Баня#Пожары в Свердловской области#Вагонка#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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