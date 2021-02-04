СМИ: врио свердловского мэра Байкалово задержана с участием ОМОНа

Она подозревается в подлоге при строительстве школы на 550 мест, стоимость всего объекта составляет полмиллиарда рублей, сообщили Ура.ру источники в органах власти.
По версии УЭБиПК свердловского ГУ МВД, в конце прошлого года Бороздина подписала акты выполненных работ, затем прошла оплата за возведение коробки здания из четырех этажей с кровлей и коммуникациями. На самом деле строительные работы ведутся лишь на уровне второго этажа.
По версии собеседника, Бороздина сделала это, чтобы получить федеральное финансирование. Оно позволило бы избежать нагрузки на бюджет Свердловской области и муниципалитета. Однако это является нарушением условий муниципального контракта.
В действиях Борозиной могут усматриваться признаки служебного подлога (статья 292 УК РФ),сообщил источник.
Сейчас чиновницу допросили и отпустили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам самой Бороздиной, школу пытаются сдать к началу учебного года.
Разбираться будет следственный комитет, до выяснения всех обстоятельств говорить о чем-либо рано,заявила чиновница.
Накануне 2021 года глава Байкалово Алексей Жуков ушел в отставку из-за коррупционного скандала.
Напомним, в конце 2021 года мэр Тугулыма Сергей Селиванов также написал заявление об уходе в отставку из-за коррупции.