СМИ: врио свердловского мэра Байкалово задержана с участием ОМОНа

По версии УЭБиПК свердловского ГУ МВД, в конце прошлого года Бороздина подписала акты выполненных работ, затем прошла оплата за возведение коробки здания из четырех этажей с кровлей и коммуникациями. На самом деле строительные работы ведутся лишь на уровне второго этажа.