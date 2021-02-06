Екатеринбуржцу грозит год тюрьмы за взятку в 500 рублей

В этот же день в отношении жителя Екатеринбурга было возбуждено уголовного дело по ст. 291.2. УК РФ за мелкое взяточничество. Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.