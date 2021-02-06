TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Екатеринбуржцу грозит год тюрьмы за взятку в 500 рублей

6 февраля 2021, 06:01
Фото: пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу
Автомобилисту из Екатеринбурга грозит год лишения свободы за взятку, которую он предложил сотрудникам ГИБДД.

Накануне был задержан 40-летний мужчина, который предложил сотрудникам ДПС взятку. Нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.

Водителя «Хенде» остановили в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Для составления протокола мужчину пригласили в служебный автомобиль, там он предложил инспекторам ГИБДД «решить вопрос на месте». Автоинспекторы предупредили мужчину о незаконности его действий. Однако нарушитель оставил деньги на консоли передней панели служебного автомобиля.

Инспекторы ГИБДД вызвали на место следственно-оперативную группу. Она зафиксировала факт дачи взятки в сумме 500 рублей и составила необходимые процессуальные документы.

В этот же день в отношении жителя Екатеринбурга было возбуждено уголовного дело по ст. 291.2. УК РФ за мелкое взяточничество. Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол.

На Урале будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол
Узнать подробнее

Материалы по теме
На Урале завершено расследование дела о взятке в 19 млн экс-главой СвЖД МироновымВ Екатеринбурге бывший замначальник регионального УФССП получила восемь лет за взятку
#ГИБДД#Взятка#Екатеринбург#Уголовное дело#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14