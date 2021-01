На Урале завершено расследование дела о взятке в 19 млн экс-главой СвЖД Мироновым

В Свердловской области завершено расследование о взятке в 19 миллионов рублей бывшим начальником СвЖД Алексея Миронова.

Отделом по расследованию особо важных дел Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завершено расследование дела в отношении предпринимателя, который дал взятку Миронову. Его обвиняют в мошенничестве при использовании служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки в особо крупно размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным следствия, с 2016 по 2019 годы обвиняемый передал Миронову взятку на сумму более 19 миллионов рублей на строительство дома в Московской области. Кроме того, он похитил путевой щебень на сумму более 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Напомним, Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший глава СвЖД не смог смириться с арестом, он покончил с собой 17 июня 2019 года. В Екатеринбурге будет прекращено уголовное дело покойного экс-главы СвЖД

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter