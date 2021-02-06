В Нижнем Тагиле ожидается ухудшение дорожных условий из-за гололеда

Пешеходы также должны быть осторожны. Переходить дорогу нужно только на пешеходном переходе. Перед выходом на проезжую часть необходимо остановиться и убедиться в отсутствии автомобилей. Если машины есть, надо дождаться остановки транспортных средств до конца, а затем переходить дорогу. В темное время суток и при снегопаде важно использовать светоотражающие элементы на одежде.