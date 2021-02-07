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В Свердловской области столкнулись около 20 автомобилей и образовали затор на трассе

7 февраля 2021, 09:36
Фото: 1Mediainvest.ru
На трассе Екатеринбург-Челябинск около 20 автомобилей столкнулись и создали пробку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

7 февраля на трассе между Екатеринбургом и Челябинском около 20 автомобилей попали в ДТП в Сысертском районе Свердловской области.

Произошло как минимум три столкновения. На участке от 182 до 185 километра автодороги образовалась пробка, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации правоохранителей, предварительной причиной ДТП стало превышение скорости. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работают несколько нарядов ГИБДД. Инспекторы ДПС организовали по одной из полос риверсивное движение.

Автолюбителям рекомендуют воспользоваться объездным путем через село Патруши и Арамиль.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских призвал автолюбителей быть осторожнее на дорогах. Также он выложил видео с места происшествия в своем Instagram.

Напомним, в Свердловской области на ряде трасс из-за погодных условий ограничено движение. Полицейские патрулируют дороги, а спецтехника занимается расчисткой.

В Свердловской области введены ограничения на дорогах из-за погодных условий
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#Челябинск#Екатеринбург#Массовое дтп#Пробка#ДТП#Сысерть#Происшествия
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