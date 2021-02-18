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Posted 18 февраля 2021, 14:58

Published 18 февраля 2021, 14:58

Modified 29 ноября, 17:34

Updated 29 ноября, 17:34

Друг убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца раскрыл подробности конфликта

18 февраля 2021, 14:58
Друг убитого 18-летнего Кирилла Горбунова рассказал свою версию конфликта, который произошел у бара «Американка» в Екатеринбурге.

Новое заседание по делу состоялось в Ленинском районном суде. Там добросили молодого человека по имени Тахир — друга убитого. Он рассказал, что был знаком с Горбуновым около десяти лет. В день произошедшего Тахир с братом собирались в бар. С ними попросился нетрезвый Кирилл Горбунов. Сначала молодой человек получил отказ, но после все-таки поехал с братьями. По прибытию в бар Горбунов решил сходить на улицу за сигаретами, с ним отправился Тахир.

На улице товарищи заметили друга обвиняемого по фамилии Матвеев, который курил, сообщает Е1.

Но, когда Кирилл подошел к нему и попросил закурить, тот спрятал сигареты и сказал, что не курит. Из-за этого обмана у них начался спор с Кириллом, который его ударил,отметил Тахир.

После он разнял парней, но Горбунов подошел к обвиняемому по фамилии Мордяшов, которого знал ранее.

Горбунов начал обвинять Матвеева в том, что тот заставляет Мордяшова воровать. Он, получается, вступился за Мордяшова и ударил Матвеева,подчеркнул Тахир.

Когда Матвеев дал клятву, что не делал этого, Кирилл Горбунов разозлился и напал на Мордяшова, заявив, что тот его обманул. Тогда обвиняемый достал нож и начал наносить удары.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2020 года возле бара. Между молодым человеком и группой людей произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. На теле погибшего обнаружено десять ранений. Погибший был судим за грабеж.

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#Происшествия#Новости УрФО#Убийство#Драка#Конфликт#Массовая драка#Екатеринбург
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