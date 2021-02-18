Друг убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца раскрыл подробности конфликта

Posted 18 февраля 2021, 14:58
Published 18 февраля 2021, 14:58
Modified 29 ноября, 17:34
Updated 29 ноября, 17:34
Новое заседание по делу состоялось в Ленинском районном суде. Там добросили молодого человека по имени Тахир — друга убитого. Он рассказал, что был знаком с Горбуновым около десяти лет. В день произошедшего Тахир с братом собирались в бар. С ними попросился нетрезвый Кирилл Горбунов. Сначала молодой человек получил отказ, но после все-таки поехал с братьями. По прибытию в бар Горбунов решил сходить на улицу за сигаретами, с ним отправился Тахир.
На улице товарищи заметили друга обвиняемого по фамилии Матвеев, который курил, сообщает Е1.
Но, когда Кирилл подошел к нему и попросил закурить, тот спрятал сигареты и сказал, что не курит. Из-за этого обмана у них начался спор с Кириллом, который его ударил,отметил Тахир.
После он разнял парней, но Горбунов подошел к обвиняемому по фамилии Мордяшов, которого знал ранее.
Горбунов начал обвинять Матвеева в том, что тот заставляет Мордяшова воровать. Он, получается, вступился за Мордяшова и ударил Матвеева,подчеркнул Тахир.
Когда Матвеев дал клятву, что не делал этого, Кирилл Горбунов разозлился и напал на Мордяшова, заявив, что тот его обманул. Тогда обвиняемый достал нож и начал наносить удары.
Напомним, инцидент произошел в сентябре 2020 года возле бара. Между молодым человеком и группой людей произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. На теле погибшего обнаружено десять ранений. Погибший был судим за грабеж.