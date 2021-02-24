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Posted 24 февраля 2021, 11:52

Published 24 февраля 2021, 11:52

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

По факту гибели 15-летнего подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

24 февраля 2021, 11:52
В деле о самоубийстве 15-летнего парня из Екатеринбурга появились новые подробности. Правоохранительные органы завели уголовное дело по второй части статьи 110 УК РФ.

Уголовное дело связано с доведением до самоубийства несовершеннолетнего, пишет «Кп-Екатеринбург».

Источник в правоохранительных органах рассказал, что на данный момент будет проводиться опрос одноклассников погибшего для получения информации о травле несовершеннолетнего парня.

Напомним, 21 февраля в Екатеринбурге 15-летний подросток свел счеты с жизнью. Знакомые сообщили, что несовершеннолетний был спокойным и уравновешенным человеком. Также выяснилось, что накануне школьник расстался со своей девушкой.

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#Происшествия#Гибель#Школьник#Самоубийство#Подробности#Екатеринбург
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