По факту гибели 15-летнего подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Напомним, 21 февраля в Екатеринбурге 15-летний подросток свел счеты с жизнью. Знакомые сообщили, что несовершеннолетний был спокойным и уравновешенным человеком. Также выяснилось, что накануне школьник расстался со своей девушкой.