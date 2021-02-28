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Posted 28 февраля 2021, 11:13

Published 28 февраля 2021, 11:13

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Нижнем Тагиле

28 февраля 2021, 11:13
Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе. Тагильчанин был эвакуирован при помощи дыхательной маски.

Пожар случился около 14.00 в пятиэтажном доме на верхнем этаже, из-за чего житель Нижнего Тагила не мог выбраться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар потушен в течение двух минут,сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Выяснилось, что в результате пожара никто из жильцов не пострадал. Причины возгорания сейчас уточняются.

Напомним, 26 февраля в ТЦ «DEPO» Нижнего Тагила произошло возгорание. Сотрудники торгового центра и посетители смогли самостоятельно эвакуироваться.

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