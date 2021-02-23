Из-за пожара в подъезде эвакуированы жители многоэтажки в Екатеринбурге

Пожар в десятиэтажном доме произошел 23 февраля около 11.00. Горели электрощитки на с седьмого по девятый этаж. Спасатели эвакуировали 18 человек, двое из них дети. В 11.27 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.
Сейчас на месте работают семь единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава,рассказали Е1 в ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, 12 января в Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажном доме на улице Рассветная, 7 погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Управляющая компания за неуплату отключила электричество в одной из квартир на втором этаже, жители пользовались свечами. Предварительно, это стало причиной возгорания.