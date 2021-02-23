Из-за пожара в подъезде эвакуированы жители многоэтажки в Екатеринбурге

Напомним, 12 января в Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажном доме на улице Рассветная, 7 погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Управляющая компания за неуплату отключила электричество в одной из квартир на втором этаже, жители пользовались свечами. Предварительно, это стало причиной возгорания.