Из-за пожара в подъезде эвакуированы жители многоэтажки в Екатеринбурге

Из-за пожара в подъезде эвакуированы жители многоэтажки в Екатеринбурге

Сегодня, 15:28ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Из-за загоревшихся электрощитков в подъезде на улице Юмашева в Екатеринбурге эвакуировали жителей многоэтажного дома.

Пожар в десятиэтажном доме произошел 23 февраля около 11.00. Горели электрощитки на с седьмого по девятый этаж. Спасатели эвакуировали 18 человек, двое из них дети. В 11.27 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

Сейчас на месте работают семь единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава,рассказали Е1 в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 12 января в Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажном доме на улице Рассветная, 7 погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Управляющая компания за неуплату отключила электричество в одной из квартир на втором этаже, жители пользовались свечами. Предварительно, это стало причиной возгорания.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
пожармногоэтажный домэлектрощитЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы