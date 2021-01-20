За пожар с восемью погибшими в Екатеринбурге ответит управляющая компания

За пожар с восемью погибшими в Екатеринбурге ответит управляющая компания

Сегодня, 11:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Управляющая компания будет отвечать за пожар в Екатеринбурге на улице Рассветная, в котором погибли восемь человек.

УК «Радомир» придется отвечать за отключение электричества в квартире дома № 7 на улице Рассветная, где случился пожар. По версии следствия, возгорание случилось из-за того, что жильцы пользовались свечами.

По мнению уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, коммунальщики нарушили закон. Они отключили электроэнергию в квартире в ноябре прошлого года, несмотря на постановление, которое подписал Михаил Мишустин.

В 2020 году в России был введен мораторий на отключение коммунальных услуг за долги. Он действовал до 31 декабря.цитирует Е1 омбудсмена.

Мерзлякова попросила сотрудников УК дать объяснения, после ответа она обратится в прокуратуру с требованием провести проверку.

Напомним, пожар, при котором погибли восемь человек случился в Екатеринбурге 12 января. Одна из погибших — семилетняя девочка.

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