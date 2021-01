МЧС России проверит свердловский главк после пожара с восемью погибшими

Сотрудники центрального аппарата МЧС России прибыли в Екатеринбург с экстренной проверкой.

Целью инспекторов является расследование причин пожара в девятиэтажном доме на улице Рассветная, 7 при котором погибли восемь человек. Из министерства приехали три человека. Работают в тесном взаимодействии со следователями СК и сотрудниками прокуратуры,рассказал Ура.ру источник в силовых структурах. По его словам, в ходе инспекции будет проверена работа подразделений МЧС в столице Урала, а также управляющей компании «Радомир-Инвест», которая обслуживает дом, в котором случился пожар. В ГУ МЧС по Свердловской области пояснили, что возглавляет комиссию первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-майор внутренней службы Олег Гребенюк. Напомним, 12 января ночью в Екатеринбурге случился пожар в девятиэтажном доме на улице Рассветная, 7. Предварительно, очаг возгорания находился на втором этаже в квартире, где проживала неблагополучная семья. Из дома было эвакуировано 90 человек, погибшие обнаружены на втором, пятом и девятом этажах подъезда. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

