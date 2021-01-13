МЧС России проверит свердловский главк после пожара с восемью погибшими

Напомним, 12 января ночью в Екатеринбурге случился пожар в девятиэтажном доме на улице Рассветная, 7. Предварительно, очаг возгорания находился на втором этаже в квартире, где проживала неблагополучная семья. Из дома было эвакуировано 90 человек, погибшие обнаружены на втором, пятом и девятом этажах подъезда.