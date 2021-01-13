МЧС России проверит свердловский главк после пожара с восемью погибшими

МЧС России проверит свердловский главк после пожара с восемью погибшими

Сегодня, 18:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудники центрального аппарата МЧС России прибыли в Екатеринбург с экстренной проверкой.

Целью инспекторов является расследование причин пожара в девятиэтажном доме на улице Рассветная, 7 при котором погибли восемь человек.

Из министерства приехали три человека. Работают в тесном взаимодействии со следователями СК и сотрудниками прокуратуры,рассказал Ура.ру источник в силовых структурах.

По его словам, в ходе инспекции будет проверена работа подразделений МЧС в столице Урала, а также управляющей компании «Радомир-Инвест», которая обслуживает дом, в котором случился пожар.

В ГУ МЧС по Свердловской области пояснили, что возглавляет комиссию первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-майор внутренней службы Олег Гребенюк.

Напомним, 12 января ночью в Екатеринбурге случился пожар в девятиэтажном доме на улице Рассветная, 7. Предварительно, очаг возгорания находился на втором этаже в квартире, где проживала неблагополучная семья. Из дома было эвакуировано 90 человек, погибшие обнаружены на втором, пятом и девятом этажах подъезда.

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