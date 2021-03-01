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Posted 1 марта 2021, 15:11

Published 1 марта 2021, 15:11

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

16-летний подросток погиб во время обрушения стены на заброшенном алапаевском заводе

1 марта 2021, 15:11
16-летний подросток погиб при обрушении стены на территории заброшенного завода в Алапаевске, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел 1 марта, во второй половине дня. В бывшем металлургическом заводе в поселке Верхней Синячихе произошло обрушение стены, в результате которого погиб 16-летний подросток.

Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

На данный момент осуществлен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и был назначен комплекс необходимых экспертиз.

В связи с произошедшим, проверку также начала Алапаевская городская прокуратура.

По предварительным данным, несовершеннолетний воспитывался в неполной семье и состоял на учете за употребление спиртных напитков, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Напомним, 27 февраля несовершеннолетний 2006 года рождения, который не был официально трудоустроен, упал при выполнении строительных работ в Алапаевске и получил травмы.

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