16-летний подросток погиб во время обрушения стены на заброшенном алапаевском заводе

16-летний подросток погиб при обрушении стены на территории заброшенного завода в Алапаевске, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел 1 марта, во второй половине дня. В бывшем металлургическом заводе в поселке Верхней Синячихе произошло обрушение стены, в результате которого погиб 16-летний подросток. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). На данный момент осуществлен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и был назначен комплекс необходимых экспертиз. В связи с произошедшим, проверку также начала Алапаевская городская прокуратура. По предварительным данным, несовершеннолетний воспитывался в неполной семье и состоял на учете за употребление спиртных напитков, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. Напомним, 27 февраля несовершеннолетний 2006 года рождения, который не был официально трудоустроен, упал при выполнении строительных работ в Алапаевске и получил травмы. Материалы по теме Один человек погиб при обрушении кровли котельной в свердловском поселке Тело второго погибшего обнаружено под завалом кровли котельной в свердловском поселке