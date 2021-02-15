Один человек погиб при обрушении кровли котельной в свердловском поселке

Один человек погиб при обрушении кровли котельной в свердловском поселке

Сегодня, 19:52ПроисшествияPhoto: МЧС по Свердловской области
Во время обрушения кровли неэксплуатируемого завода «Уралсельмаш» в поселке Бисерть погиб один человек. На данный момент судьба еще одного пострадавшего остается неизвестной. Для его поисков на место происшествия прибыли кинологи.

Инцидент произошел днем 15 февраля, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

По предварительной информации, двое мужчин решили незаконно проникнуть на территорию местного предприятия. Там они попытались срезать металлические балки с кровли цеха, после чего обрушились перекрытия. На месте инцидента спасатели нашли тело одного из мужчин.

Под завалом может находиться еще один человек,рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в общей сложности месте работает 59 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

Теперь сыщики уголовного розыска, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устанавливают полные личные данные мужчин.

Photo:МЧС по Свердловской области

Напомним, 10 января при разборе фасада конструктивистского здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге обвалилась стена.

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