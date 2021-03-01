Первая бетонная скейт-площадка появится в Нижнем Тагиле

В задумках создателей предусмотрены самые разные варианты фигур как для опытных райдеров, так и для профессионалов. Площадка подойдет также для любителей экстремальных видов спорта, таких как самокат, скейтборд, велосипеды МТВ и ВМХ. В Нижнем Тагиле есть несколько сотен человек, увлекающиеся такими олимпийскими видами спорта, как скейтбординг и BMХ.