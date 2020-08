В Нижнем Тагиле демонтируют скейт-площадку, где подросток повредил ногу

В Нижнем Тагиле у Горно-металлургического колледжа демонтируют скейт-площадку после того, как там травмировался ребенок, сообщает ТК «Телекон».

В прокуратуре пояснили, что у площадки нет фактического собственника. Но площадка находится на территории колледжа, поэтому образовательное учреждение несёт бремя содержания. В течение месяца конструкции должны быть демонтированы. Возможен вариант, при котором колледж поставит скейт-площадку на баланс. Однако директор Горно-металлургического колледжа Михаил Холкин сообщил, что учебное учреждение не сможет этого сделать. Прокуратура начла проверку после того, как 1 августа на площадке подросток повредил ногу, когда совершал трюк. В конструкции не оказалось куска фанеры.

