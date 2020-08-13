В Нижнем Тагиле демонтируют скейт-площадку, где подросток повредил ногу

В Нижнем Тагиле демонтируют скейт-площадку, где подросток повредил ногу

Сегодня, 22:18ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Нижнем Тагиле у Горно-металлургического колледжа демонтируют скейт-площадку после того, как там травмировался ребенок, сообщает ТК «Телекон».

В прокуратуре пояснили, что у площадки нет фактического собственника. Но площадка находится на территории колледжа, поэтому образовательное учреждение несёт бремя содержания. В течение месяца конструкции должны быть демонтированы. Возможен вариант, при котором колледж поставит скейт-площадку на баланс. Однако директор Горно-металлургического колледжа Михаил Холкин сообщил, что учебное учреждение не сможет этого сделать.

Прокуратура начла проверку после того, как 1 августа на площадке подросток повредил ногу, когда совершал трюк. В конструкции не оказалось куска фанеры.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
скейтыНижний Тагилскейт-площадка
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb