В Нижнем Тагиле демонтируют скейт-площадку, где подросток повредил ногу

В прокуратуре пояснили, что у площадки нет фактического собственника. Но площадка находится на территории колледжа, поэтому образовательное учреждение несёт бремя содержания. В течение месяца конструкции должны быть демонтированы. Возможен вариант, при котором колледж поставит скейт-площадку на баланс. Однако директор Горно-металлургического колледжа Михаил Холкин сообщил, что учебное учреждение не сможет этого сделать.