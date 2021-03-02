tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2021, 15:31

Published 2 марта 2021, 15:31

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Ситуация вокруг центра Тетюхина и ДТП без сознания. Итоги дня в Свердловской области

2 марта 2021, 15:31
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 2 марта.

Сотрудники госпиталя имени Тетюхина в Нижнем Тагиле обратились с письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В 2019 году он дал свердловскому правительству поручение обеспечить медицинское учреждение госзаказами, но, по мнению медиков, этого не произошло. По информации представителей госпиталя, региональные квоты не были получены ни в 2020 ни в 2021 году. Сотрудники медучреждения написали коллективное письмо главе региона с критикой свердловского Минздрава и просьбой разобраться в ситуации. Департамент информационной политики сообщил, что правительством оказывались меры поддержки в виде квот вплоть до 2019 года, когда из-за изменений финансирование высокотехнологичной помощи перешло на федеральный уровень. В ДИПе подчеркнули, что несмотря на то, что центр Тетюхина является частным, медицинскому учреждению оплачивается прием пациентов по ОМС. В 2020 году, по информации свердловского Минздрава, госпиталю было выделено 1,1 тысячи квот на эндопротезирование, а в 2021 году этот вопрос будет рассмотрен в марте.

Проблемы квот госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле может решить Минздрав РФ
Узнать подробнее

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, ректор УРГэУ Яков Силин и полиция Екатеринбурга намерены разобраться ситуации, в которой оказался заперт в квартире 95-летний профессор. Уполномоченная по правам человека в регионе заявила, что 2 марта планируется попасть в квартиру и накормить его. Одним из вариантов решения сложившейся ситуации предлагается транспортировка дедушки в пансионат. Ранее пожилого мужчину запер 70-летний сын и уехал. Ветеран тыла и профессор СИНХа оказался заперт без еды и помощи.

Мерзлякова проконтролирует ситуацию с запертым в квартире профессором в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя компании «Мотив» Алексея Артемасова. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов. По данному факту в офисе компании в Екатеринбурге прошли обыски. По информации источника, такие же мероприятия были проведены и в квартирах некоторых сотрудников компании. По части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Мужчина потерял сознание и устроил массовое ДТП в Екатеринбурге. По словам очевидцев, у водителя Mitsubishi Pajero понизился сахар в крови. Из-за этого транспортное средство потеряло управление и выехало на «встречку», где произошло столкновение с Daewoo Nexia. Затем «Паджеро» врезался в дверь припаркованного у магазина автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель «Нексии». Его госпитализировали в ГБ № 23 столицы Урала с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Управлявший Mitsubishi мужчина отказался отправляться в больницу.

Мужчина упал в обморок за рулем и устроил массовое ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Материалы по теме
Мерзлякова проконтролирует ситуацию с запертым в квартире профессором в ЕкатеринбургеПроблемы квот госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле может решить Минздрав РФ
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика