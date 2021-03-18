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Сугроб помешал мотоциклисту-подростку сбежать от полиции на Урале

18 марта 2021, 10:37
Фото: pixabay.com
Житель Красноуфимского района в результате погони ГИБДД, въехал в сугроб и не смог убежать от преследования.

17-летний молодой человек, управляя мотоциклом с коляской, не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться, сообщает Znak.com.

При преследовании, житель Красноуфимского района допускал выезд на полосу встречного движения, нарушал скоростной режим и требования знаков. В результате погони он подвергал опасности других участников движения и создавал аварийную ситуацию, рассказали в отделе пропаганды управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Въехав в сугроб и не имея возможности продолжать движение, мотоциклист попытался скрыться, но был задержан. Выяснилось, что у водителя не имелось прав на вождение.

Напомним, несовершеннолетний житель Серова устроил погоню из-за отказа останавливаться перед сотрудниками ГИБДД. В ходе неё 16-летний подросток не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ДПС.

16-летний подросток устроил погоню и столкнулся с машиной ДПС в Серове
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#Погоня#ГИБДД#Красноуфимск#Урал#Преследование#Происшествия
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