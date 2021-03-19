Публичные слушания по исполнению бюджета 2020 года пройдут в Нижнем Тагиле

Мероприятие будет проводиться с 15.00 до 17.00 в помещении Общественно-политического центра, расположенного на проспекте Ленина, 31. На слушаниях, которые будут проходить в малом зале, будет необходимо соблюдать все противоэпидемиологические меры.
Прием предложений и рекомендаций участников публичных слушаний принимаются с 24 марта до 5 апреля 2021 года в здании администрации Нижнего Тагила на улице Пархоменко, 1а в кабинете № 313.
Руководителем рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия назначен замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.