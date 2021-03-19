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Публичные слушания по исполнению бюджета 2020 года пройдут в Нижнем Тагиле

19 марта 2021, 06:02
Фото: Яндекс.Карты
Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Нижнего Тагила за 2020 год состоятся 7 апреля 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Мероприятие будет проводиться с 15.00 до 17.00 в помещении Общественно-политического центра, расположенного на проспекте Ленина, 31. На слушаниях, которые будут проходить в малом зале, будет необходимо соблюдать все противоэпидемиологические меры.

Прием предложений и рекомендаций участников публичных слушаний принимаются с 24 марта до 5 апреля 2021 года в здании администрации Нижнего Тагила на улице Пархоменко, 1а в кабинете № 313.

Руководителем рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия назначен замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

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#Бюджет#Общественные слушания#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экономика
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