Информация о состоянии окружающей среды стала общедоступной

Закон гласит, что граждане России имеют право знать прошлые, текущие и прогнозные показатели экологии, особенно вопросы ее загрязнения и происходящих процессов и явлений. Также теперь они могут получать объяснения, каким образом скажется на природе какая-либо хозяйственная деятельность.