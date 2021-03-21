Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 марта

Posted 21 марта 2021, 14:00
Published 21 марта 2021, 14:00
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха -4 градуса, юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду и небольшом снеге.
Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда жаловаться жителям Нижнего Тагила на грязный воздух.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.