Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 марта

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха +2 градуса и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Стояла солнечно-ветреная погода без осадков. Пиковые значения диоксида азота появились во время прямой трансляции, однако при последующих 20-минутных замерах показатели были нулевыми.