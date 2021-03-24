Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 марта

При этом был юго-западный порывистый сильный ветер до семи метров в секунду и температура воздуха 0 градусов. Замеры проводились в 18.22.
Показания прибора по пяти веществам, загрязняющих атмосферу, остались нулевыми. Газоанализатор может улавливать наличие в воздухе диоксида серы и азота, синильной кислоты, формальдегида, а также сероводорода.
Напомним, жители Нижнего Тагила могут обратиться с жалобами на грязный воздух. Редакция TagilCity.ru выяснила, куда именно.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.