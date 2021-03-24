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Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 марта

24 марта 2021, 14:06
Фото: TagilCity.ru
Ни одного из пяти веществ-загрязнителей не было зафиксировано газоанализатором 23 марта. Замеры проводились в Алтайском микрорайоне на Вагонке по адресу Валегинская, 5.

При этом был юго-западный порывистый сильный ветер до семи метров в секунду и температура воздуха 0 градусов. Замеры проводились в 18.22.

Показания прибора по пяти веществам, загрязняющих атмосферу, остались нулевыми. Газоанализатор может улавливать наличие в воздухе диоксида серы и азота, синильной кислоты, формальдегида, а также сероводорода.

Напомним, жители Нижнего Тагила могут обратиться с жалобами на грязный воздух. Редакция TagilCity.ru выяснила, куда именно.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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