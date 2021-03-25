Напугавший школьницу половым органом уралец задержан в Екатеринбурге

Напомним, происшествие со школьнице случилось 16 января в трамвае маршрута № 32. Школьница села на остановке «Площадь 1905 года». В какой-то момент она повернулась к мужчине, а он достал половой орган. Девочка сразу развернулась и пошла к выходу. По словам девочки, мужчина был в маске и темной одежде. На вид ему около 40 лет.