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Напугавший школьницу половым органом уралец задержан в Екатеринбурге

25 марта 2021, 08:02
Фото: пресс-служба МВД по Екатеринбургу
Мастурбировавший перед 13-летней школьницей в трамвае мужчина был пойман правоохранителями в Екатеринбурге.

На розыск мужчины ушло несколько месяцев. Он неоднократно на людях мастурбировал в общественном транспорте Екатеринбурга, пишет «КП-Екатеринбург».

Полицейские установили личность задержанного. Им оказался 35-летний житель Березовского. Он дал признательные показания, но уточнил, что ни к кому не приставал. Он рассказал о более чем 20 эпизодах в транспорте и нескольких случаях в парке Березовского.

Напомним, происшествие со школьнице случилось 16 января в трамвае маршрута № 32. Школьница села на остановке «Площадь 1905 года». В какой-то момент она повернулась к мужчине, а он достал половой орган. Девочка сразу развернулась и пошла к выходу. По словам девочки, мужчина был в маске и темной одежде. На вид ему около 40 лет.

В Екатеринбурге мужчина напугал 13-летнюю школьницу в трамвае половым органом
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