Причины гибели сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле выявит специальная комиссия

Семье пострадавшего оказана поддержка и помощь. До получения официального заключения мы не можем комментировать случившееся, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.
Там выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас на УКБВ работает специальная комиссия. Проводится расследование для выяснений всех обстоятельств и причин трагедии.
Напомним, трагедия на УКБВ произошла 18 марта. Предположительно, электромонтера убило током из-за нарушений техники безопасности. Перед проведением работ тагильчанин не обесточил подстанцию.