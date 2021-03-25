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Причины гибели сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле выявит специальная комиссия

25 марта 2021, 03:40
Фото: 1mediainvest.ru
Причины смерти тагильчанина на рабочем месте на «Уральском конструкторском бюро вагоностроения» расследует специальная комиссия.

Семье пострадавшего оказана поддержка и помощь. До получения официального заключения мы не можем комментировать случившееся, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.

Там выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас на УКБВ работает специальная комиссия. Проводится расследование для выяснений всех обстоятельств и причин трагедии.

Напомним, трагедия на УКБВ произошла 18 марта. Предположительно, электромонтера убило током из-за нарушений техники безопасности. Перед проведением работ тагильчанин не обесточил подстанцию.

Работник УКБВ погиб на территории УВЗ в Нижнем Тагиле
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