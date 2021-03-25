В загрязнении воздуха обвиняют предприятие депутата жители свердловского города

Около шести лет назад на территории бывшего завода начали работу несколько предприятий, в том числе и шпалопропиточный завод, рассказывает житель города Константин Гвоздев.
По его словам, с завода начались сильные запахи, а выбросы в основном совершаются ночью. Константин обратился в Роспотребнадзор.
Потом на меня даже попытались завести уголовное дело — якобы, за угрозу убийством этому товарищу [Бабкину]рассказал Константин Гвоздев на YouTube-канале «Злой эколог».
Он подчеркнул, что шпалопропиточный завод принадлежит депутату.
Жители Артемовского собрали подписи против вредного производство, после чего дело на контроль взяла Общественная палата. Однако добиться изменения ситуации не удалось. По словам Гвоздева, проверки предприятия проводились, но ревизоры приходили в дневное время и заранее сообщали о своих визитах. При этом выбросы осуществляются в основном ночью.
Сам депутат Андрей Бабкин заявляет, что отношения к заводу не имеет, пишет Ура.ру. По его словам, принадлежащее ему предприятие ООО ТПК «Уралресурс» просто реализует часть его продукции.