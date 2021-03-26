«Аутсорсинговые» водители скорой помощи в Екатеринбурге возвращаются в штат станции

Водители пяти станций скорой помощи в Екатеринбурге переведутся из обслуживающей организации «Феникс-Логистика» в штат подстанции. До этого перевод водителей в частную компанию был связан с дефицитом транспортных средств и поставщик обеспечивал недостающим транспортом и обслуживанием, а также трудоустраивал водителей, сообщает ЕАН.
Из 126 бригад у нас 30 работали на автомобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии парк был укреплен тремя десятками укомплектованных всем необходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам,отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурге Игорь Пушкарев.
Дополнительные бюджетные затраты в связи с возвращением не требуются, так как на станции имеется ремонтная база и собственное автохозяйство. Внутренние передвижения не связаны с качеством оказания скорой медицинской помощи, отмечают в Минздраве Свердловской области.
«Скорая» в регионе приходила и продолжает приходить на помощь свердловчанам. Это безусловный приоритет. И для достижения этой цели могут применяться различные механизмы, в том числе и аутсорсинг. Если ситуация меняется, от такого инструмента можно отказаться. Это нормальная практика»,уточнили в Минздраве.
Напомним, внедрение аутсорсинга на станциях скорой помощи, сопровождалось скандалами. 12 марта водитель скорой медицинской помощи из Нижнего Тагила Михаил Смольников провел одиночный пикет у здания администрации президента РФ. Мужчина выступил против аутсорсинга.