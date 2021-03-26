«Аутсорсинговые» водители скорой помощи в Екатеринбурге возвращаются в штат станции

«Скорая» в регионе приходила и продолжает приходить на помощь свердловчанам. Это безусловный приоритет. И для достижения этой цели могут применяться различные механизмы, в том числе и аутсорсинг. Если ситуация меняется, от такого инструмента можно отказаться. Это нормальная практика»,уточнили в Минздраве.