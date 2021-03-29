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Жители Нижнего Тагила испугались внезапного воя сирен

29 марта 2021, 09:02
Фото: pixabay.com
Жители разных районов города стали сообщать о включившихся сиренах.

В редакцию начали поступать обеспокоенный сообщения жителей о вое сирен.

На Тагилстрое воют. Вроде никаких предупреждений не было, говорит читательница.

Подобная информация поступала из всех районов города. Редакция TagilCity.ru обратилась за разъяснениями в ЕДДС.

Сирены были запущены из центра оповещений в Екатеринбурге. Опасаться нечего, это плановая внезапная проверка, рассказали изданию в диспетчерской службе.

Напомним, 3 марта в Нижнем Тагиле проводилась проверка систем оповещения. В 10.40 были включены сирены на три минуты. Мероприятие проводилось во всех муниципальных образованиях Свердловской области.

В Нижнем Тагиле 3 марта завоют сирены
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