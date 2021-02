Нижний Тагил принял участие в областной проверке систем оповещения

5 февраля в Нижнем Тагиле прошла проверка систем оповещения на улицах города.

В Нижнем Тагиле прошла плановая техническая проверка без запуска сирен, систему тестировали на исправность. Тестирование началось в 11.00. Проверка проводилась по всей Свердловской области, проверяли цепь. Подавалось небольшое напряжение, сирены не запускались,рассказал редакции TagilCity.ru дежурный оповещения ЕДДС. Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году расширилась сеть уличного оповещения жителей. Сейчас в городе и сельских населенных пунктах в местах, где происходит наиболее массовое скопление людей, установлено 34 сирены и 10 уличных пунктов оповещения. В Нижнем Тагиле расширилась сеть уличного оповещения жителей

