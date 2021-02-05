Нижний Тагил принял участие в областной проверке систем оповещения

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году расширилась сеть уличного оповещения жителей. Сейчас в городе и сельских населенных пунктах в местах, где происходит наиболее массовое скопление людей, установлено 34 сирены и 10 уличных пунктов оповещения.