Физкабинет прекращает процедуры в поликлинике на улице Окунева в Нижнем Тагиле

В поликлинике физкабинет находится в шаговой доступности. В травматологии он расположен на втором этаже. При этом для пациентов в здании нет лифта, поэтому людям с переломами и костылями приходится подниматься по лестницам. Чаще всего они туда ходят с родственниками, которые им помогают.