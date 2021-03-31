Заболеваемость ОРВИ и пневмонией пошла на спад в Свердловской области

За минувшую неделю на Среднем Урале на 12,6% по сравнению с предыдущей неделей снизилась заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, это на 23,2% ниже уровня эпидпорога.
В Екатеринбурге, на который приходится около половины зарегистрированных случаев, за неделю зарегистрировано 13 292 случая заболевания ОРВИ.
Неблагополучными территориями по ОРВИ, где показатели в полтора раза выше среднеобластных, на данный момент являются поселок Уральский, ЗАТО Свободный, ГО Богданович, ГО Верхняя Тура, Режевской, Туринский и Сысертский ГО.
На 20,7% в области снизилось количество внебольничных пневмоний (1159 случаев). Среди неблагополучных территорий по пневмониям: Арамильский и Белоярский ГО, ГО Дегтярск, ГО Нижняя Салда, МО г.Среднеуральск, Нижнесергинский МР, Сысертский и Березовский ГО, ГО Верхняя Тура, а также Тавдинский ГО.