На организатора лагеря для мальчиков в Екатеринбурге заведено уголовное дело

Мужчина, позиционирующий себя как тренер по боевым искусствам, заключил договоры оказания услуг по организации спортивных сборов для детей с их родителями. В лагере находилось более 25 подростков. Согласно условиям договора, исполнитель обязуется обеспечить сохранность жизни и здоровья ребенка при прохождении спортивных сборов. Кроме того, родители также подписали доверенность на согласие на поездки по территории России их несовершеннолетних детей с тренером, его супругой и тестем, согласие на получение ими всей необходимой информации о несовершеннолетних, сопровождение детей в медицинских, образовательных организациях. Общая сумма полученных мужчиной доходов составила более 600 тыс. рублей,рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.