Долги по зарплате, увольнение с УВЗ и странный карантин: итоги недели в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила обвинил полицейских в краже его зарплаты. После получения денег за работу, мужчина решил отметить это. Когда он шел домой, его задержали полицейские за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. В участке мужчина передал полицейским документы, среди которых был паспорт. Внутри паспорта, по словам тагильчанина, была зарплата — около 20 тысяч рублей. Когда ему вернули документы, денег внутри не оказалось. Мужчина пожаловался в следственный комитет. Были ли деньги и куда они делись - это еще предстоит выяснить.