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Posted 12 апреля 2021, 15:50

Published 12 апреля 2021, 15:50

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

«Горячая линия» по вакцинопрофилактике заработала в Нижнем Тагиле

12 апреля 2021, 15:50
Сюжет
Коронавирус
В преддверии Европейской недели иммунизации на территории Свердловской области заработала «горячая линия» по вакцинопрофилактике. Она будет активна в течение двух недель.

С 26 апреля по 2 мая состоится Европейская неделя иммунизации, «горячая линия» будет работать с 12 по 23 апреля. Звонки принимаются с 9 до 17 часов. Жители региона могут задать вопросы по вакцинации, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

В Нижнем Тагиле телефон «горячей линии»: 8-912-642-06-23

Напомним, в Екатеринбурге в связи с весенним призывом заработали «горячая линия» и консультационный пункт по призыву на военную службу.

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#Нижний Тагил#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Вакцинация#Горячая линия
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