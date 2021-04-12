«Горячая линия» по вакцинопрофилактике заработала в Нижнем Тагиле

Posted 12 апреля 2021, 15:50
Published 12 апреля 2021, 15:50
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
С 26 апреля по 2 мая состоится Европейская неделя иммунизации, «горячая линия» будет работать с 12 по 23 апреля. Звонки принимаются с 9 до 17 часов. Жители региона могут задать вопросы по вакцинации, сообщает областное управление Роспотребнадзора.
В Нижнем Тагиле телефон «горячей линии»: 8-912-642-06-23
Напомним, в Екатеринбурге в связи с весенним призывом заработали «горячая линия» и консультационный пункт по призыву на военную службу.